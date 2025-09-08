Romaria Segura 2025: RioSP intensifica ações para proteger romeiros na Dutra

Cuidar da segurança de todos que circulam pelas rodovias da RioSP, uma empresa Motiva, é um compromisso diário com a vida, com o bem-estar e com cada trajeto, pessoa e história. Durante o período da romaria, milhares de pessoas seguem em direção a Aparecida pela Via Dutra, a pé ou de bicicleta, movidos pela fé e pela esperança. Para a RioSP, esse momento exige um olhar ainda mais atento e ações coordenadas para assegurar que o trajeto seja feito com tranquilidade.

Para este ano, além das ações já realizadas tradicionalmente com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a RioSP ampliará sua atuação com o projeto Romaria Segura 2025. A iniciativa reunirá ações de segurança e orientação, além disso, irá reforçar a existência de uma alternativa e reconhecida pelo Santuário Nacional de Aparecida: a Rota da Luz, caminho que oferece uma experiência reflexiva por ter menos tráfego e mais contemplativa por estar em contato com a natureza.

O projeto, que foi concebido com apoio da ANTT, e que conta com a parceria da PRF, dioceses e igrejas da região, inclui diferentes atividades que foram iniciadas em julho. Entre as ações programadas, estão:

– Entre os meses de julho e agosto, a concessionária se reuniu com a ANTT, PRF e Santuário Nacional de Aparecida para alinhamentos sobre o projeto;

– Encontros durante os meses de agosto e setembro com dioceses, igrejas e grupos de romeiros, com foco em orientações de segurança, dicas de saúde pré e durante a romaria e incentivo à utilização da Rota da Luz;

– de 23 tendas de orientação em pontos estratégicos da Via Dutra, de Arujá até Aparecida (trecho São Paulo) e de Resende até Aparecida (trecho Rio de Janeiro) com equipes treinadas para conversar os romeiros sobre o trajeto mais seguro e distribuir itens de segurança. Os pontos de orientação estarão disponíveis para atendimento a partir do dia 4 de outubro até o dia 12, 24h por dia;

– Distribuição de coletes e faixas refletivas durante a romaria, garantindo maior visibilidade dos pedestres, especialmente à noite;

– Instalação de placas e faixas de sinalização ao longo da rodovia com informações direcionadas para pedestres, ciclistas e motoristas;

– Veiculação de mensagens de alerta nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e entrega de folhetos nas praças de pedágio com informações especialmente para os motoristas;

– Ações de conscientização com motoristas e caminhoneiros em postos de serviços, praças de pedágio e Pontos de Parada e Descanso (PPDs), em Pindamonhangaba e Itatiaia;

– Instalação de 6 tendas de orientação na Rota da Luz, entre Pindamonhangaba e Aparecida, para orientação e entrega de kits de segurança, reforçando o compromisso com a integridade dos romeiros;

– Produção e distribuição de materiais informativos como cartazes com dicas de segurança, que serão instalados em igrejas e associações;

– Criação de uma página exclusiva no site da RioSP, com informações completas sobre o projeto, Rota da Luz, dicas de saúde e orientações segurança.

O Projeto Romaria Segura é mais do que uma operação especial. É uma demonstração do compromisso da RioSP com a segurança. Em cada ação preventiva, em cada equipe mobilizada e em cada sinalização instalada, está presente o cuidado com cada romeiro. “Projetos como esse reforçam o papel da concessionária como agente ativo na proteção de todos que circulam pela rodovia. Nós estamos muito animados com a realização das ações que tem como propósito principalmente trazer segurança para aquele que estão em um momento de fé”, destaca Carla Fornasaro, diretora-presidente da RioSP.

Foto: Divulgação