Clube dos Funcionários lança oficialmente o OktoberPET 2025

O Clube dos Funcionários promoveu, na última sexta-feira (dia 5), o coquetel de lançamento do OktoberPET 2025, considerado o maior evento de tradições germânicas do Sul Fluminense. O encontro reuniu patrocinadores, parceiros e representantes da imprensa regional, que conheceram em primeira mão as novidades da próxima edição da festa.

Durante a apresentação, foram divulgados o novo mapa do evento, a programação musical completa e a lista de cervejarias participantes, além de outras atrações preparadas especialmente para o público.

O presidente do Clube, Alex Ribeiro, destacou o esforço da diretoria em oferecer uma experiência ainda mais grandiosa. “Estamos trabalhando para que o OktoberPET 2025 seja inesquecível. Trouxemos de volta a parceria com as cervejarias locais, teremos bandas nacionais e regionais e um espaço completamente novo, com mais de 1.300m² de área coberta, garantindo ainda mais conforto para o público”, explicou Alex.

Programação musical

Sexta-feira (10/10), a partir das 17h

• Mãos de Onze

• Love Myself

• LS Jack

Sábado (11/10), a partir das 15h

• Charlie Brown Jr. Cover

• Pammy

• Makuna Jack

• Yahoo

• Spiel Und Charm

Domingo (12/10), a partir das 15h

• Caramelo Bull

• Tchopú

• Classika

O OktoberPET 2025 será realizado de 10 a 12 de outubro, na Praça de Esportes Tabajaras (PET), em Volta Redonda. Os ingressos já estão disponíveis na secretaria do Clube e no site oficial, com valores de R$ 60 (sexta e sábado) e R$ 30 (domingo) para não sócios. Já os associados do Clube pagam R$20 nos ingressos sexta e sábado e têm entrada grátis no domingo.

Foto: Pedro Moraes