Barra Mansa recebe Sebrae para capacitação de servidores e encontro regional sobre NFSe

Barra Mansa recebeu, nesta terça-feira (dia 09), a equipe técnica do Sebrae para dois importantes encontros voltados ao fortalecimento do ambiente de negócios no município e na região. As atividades, realizadas na sede da Aciap, tiveram início com uma capacitação para servidores das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Saúde, Ordem Pública, Finanças e o Procon. O curso segue nesta quarta-feira (10) e tem como foco o aprimoramento no atendimento ao cidadão empreendedor, com o objetivo de agilizar os serviços prestados pelas Pastas envolvidas no processo de formalização de empresas.

– Esta capacitação é fundamental para que possamos oferecer um atendimento mais eficiente e acolhedor ao empreendedor. A parceria com o Sebrae tem sido estratégica para melhorar nossos processos – destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho.

Paralelamente, o auditório da Aciap sediou uma oficina sobre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional (NFSe), com a presença de gestores de Barra Mansa e de outros seis municípios da região: Resende, Volta Redonda, Pinheiral, Rio Claro, Itatiaia e Barra do Piraí. O Sebrae apresentou os principais pontos da nova plataforma, que deverá ser adotada por todos os municípios até o final deste ano.

– O encontro foi essencial para orientar os gestores sobre a nova Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional, que representa uma mudança significativa na forma como os municípios lidam com a emissão de notas. Nosso objetivo é apoiar tecnicamente as Prefeituras nesse processo de transição, garantindo que ele ocorra de forma segura, eficiente e em conformidade com a legislação – destacou o consultor do Sebrae, Carlos Magno Machado de Carvalho.

Barra Mansa foi destaque como anfitriã do encontro por já ter concluído a migração para o novo sistema. O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, compartilhou a experiência do município e destacou os desafios superados durante a implantação.

– Foi um processo complexo, que exigiu meses de testes e integração com legislações municipais. Mas conseguimos implementar com sucesso em setembro, graças ao trabalho conjunto das equipes – destacou Leonardo.

A analista do Sebrae, Nathália Malaquias, elogiou a parceria com Barra Mansa e ressaltou que a cidade vem se destacando como referência regional no apoio ao empreendedorismo e na modernização dos serviços públicos. “A parceria com Barra Mansa tem sido muito positiva. Tanto a capacitação dos servidores quanto o apoio à implementação da NFSe demonstram esse compromisso com a desburocratização e com o fortalecimento do empreendedorismo, não só no município, mas em toda a região”, destacou a analista do Sebrae.

Fotos: Gabriel Borges