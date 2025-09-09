Voltaço abre vendas de ingressos para o duelo contra o Criciúma

O Voltaço iniciou, nesta terça-feira (dia 9), a venda de ingressos para a partida contra o Criciúma, que será realizada na sexta-feira (dia 12), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida será válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: https://ticketvrx.com.br/64-vrfc-x-criciuma

As vendas nos pontos físicos terão início às 16h desta terça-feira. Os ingressos estarão disponíveis nos seguintes estabelecimentos:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Vendas no Estádio

A comercialização de ingressos nas bilheterias do Raulino de Oliveira ocorrerá no dia do jogo, a partir das 16h.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda Setor Laranja: Torcida do Criciúma

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida, a partir das 17h, diretamente nas bilheterias do estádio, nos setores:

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Criciúma

As gratuidades estarão disponíveis enquanto houver carga disponível.

Foto: Divulgação