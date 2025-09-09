Polícia Civil prende segundo envolvido em execução em Paraíba do Sul

Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul), com apoio de policiais militares, prenderam um homem, na segunda-feira (dia 8), por envolvimento em homicídio. O autor foi capturado em sua residência, em Paraíba do Sul. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.

As investigações apontam que o indivíduo auxiliou no planejamento e na execução do assassinato, ocorrido em agosto de 2025. De acordo com os agentes, a vítima conduzia o carro de uma empresa de gás, quando foi executada com tiros efetuados por um homem que estava na garupa de uma moto.

No dia seguinte ao fato, o criminoso que realizou os disparos foi capturado em Três Rios, por policiais da unidade. A execução teria sido motivada por uma disputa territorial na venda de drogas na região.