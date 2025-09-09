Morre em Volta Redonda o músico Waldir Jorge de Souza, baixista da banda Blue Angels

Morreu nesta terça-feira (dia 9), em Volta Redonda, o músico Waldir Jorge de Souza, baixista da tradicional banda Blue Angels. Aos 77 anos, recém-completados no último dia 22 de agosto, ele estava internado no hospital da Unimed. Muito conhecido e querido na cidade e em toda a região, Waldir deixou uma trajetória marcada pela música e pelas amizades.

A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. O cantor Ranieri manifestou sua tristeza em suas redes sociais: “Mestre Waldir, que notícia triste. Pude assistir seu último show, e mais uma vez pude te dizer o quanto sou seu fã. Obrigado pelo carinho com que você sempre me recebeu. Vá em paz!”.

Nos comentários, o perfil oficial da banda Blue Angels prestou homenagem: “Nosso baixista, nosso amigo de uma vida inteira. O melhor amigo, o nosso querido irmão”.

A perda também foi sentida pelos admiradores. Uma internauta escreveu: “Dia triste. Saber que você partiu nos deixou sem chão (…) Vamos sentir falta da sua alegria, amizade e dedicação. Sei que por sua trajetória você será bem recebido na espiritualidade. Jamais será esquecido, saudades eternas”.

Outro seguidor lembrou o show de 60 anos da Blue Angels, que seria realizado no último sábado (dia 6), em Dorândia, distrito de Barra do Piraí, mas acabou adiado. “Estava na expectativa”.

O velório de Waldir acontece a partir das 14h desta terça-feira, na capela 6 do Portal da Saudade, em Volta Redonda. O sepultamento está marcado para às 17h30.