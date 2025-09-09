Merendeiras da rede municipal de Volta Redonda paralisam atividades por atraso no pagamento

As merendeiras da rede municipal de ensino de Volta Redonda decidiram paralisar suas atividades nesta terça-feira (dia 9), em protesto contra o atraso no pagamento dos salários. O depósito deveria ter sido realizado até a última sexta-feira (dia 5), mas não aconteceu.

Em um comunicado enviado aos responsáveis, uma escola informou que “hoje, o almoço não será servido nem para os alunos do turno da manhã, nem para os alunos do turno da tarde”. A direção orientou ainda que “todas as crianças devem almoçar em seus lares hoje e trazer seus lanches de casa” também para o dia seguinte, caso a situação não seja resolvida.

Em nota, a Prefeitura de Volta Redonda afirmou que está em dia com os repasses à empresa terceirizada e classificou como “injustificável” o não pagamento às funcionárias. O governo municipal destacou que, após reunião com a direção da contratada, “ficou definido que os salários devem ser pagos até o fim do dia de hoje”.

A administração acrescentou ainda que, caso isso não aconteça, “a Prefeitura assumirá diretamente o pagamento às profissionais e adotará as medidas jurídicas necessárias para garantir a continuidade da merenda de qualidade, não descartando a substituição da empresa atual”.

A nota conclui reforçando o compromisso em “acompanhar de perto a situação e assegurar que os direitos das profissionais sejam respeitados”.

