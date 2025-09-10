Serra das Araras terá bloqueio para passagem de carga superdimensionada no domingo (dia 14)

A carga especial de mais de 800 toneladas tem previsão de realizar uma nova movimentação neste domingo (dia 14), informou a RioSP, concessionário que administra a rodovia. O equipamento, que está estacionamento em um local seguro em Piraí, no km 239, seguirá pela Serra das Araras, pela pista de subida, até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

“Para garantir a segurança de todos, a RioSP, uma empresa Motiva, em alinhamento com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e com a empresa transportadora, acompanhará o deslocamento do conjunto transportador e bloqueará totalmente o fluxo da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 23h do domingo até as 5h da segunda-feira (15)”, explicou a concessionária.

Confira a previsão de deslocamento:

 14/09

6h – início dos serviços preparatórios para passagem da carga, que acontecerá durante o dia todo. Durante esse período, a pista de subida (sentido SP) terá algumas interdições parciais.

23h – fechamento total da pista de subida, no Km 224,8 e início do deslocamento.

15/09

5h – término do deslocamento da carga e previsão de liberação do tráfego da pista.

 Orientações

“A concessionária reitera seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem a sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida, que será das 23h do domingo até as 5h da segunda-feira, todo o local estará sinalizado e as equipes de Operações da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o tráfego. Os motoristas que estiverem sentido Rio de Janeiro nesta região devem redobrar a atenção com a sinalização e respeitar o limite de velocidade. As datas e horários planejados poderão sofrer alterações devido as necessidades de ajustes operacionais dos envolvidos ou por condições meteorológicas”.

