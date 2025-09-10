Mulher é presa por agredir a própria filha com cabo de vassoura em Paty do Alferes

Policiais Civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 9), uma mulher que agrediu a própria filha, de 13 anos. Ela foi capturada em Paty do Alferes.
De acordo com os agentes, após tomarem conhecimento da agressão, com golpes de cabo de vassoura, foram realizadas diligências, onde ficou constatado que a adolescente apresentava marcas de lesão no braço e na coxa.
Após buscas, os policiais conseguiram encontrar a autora no seu local de trabalho, em Paty do Alferes. Ela foi conduzida à delegacia, onde foi presa em flagrante pelo crime de maus tratos.