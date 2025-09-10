‘Carreta Rosa do Estado’ oferece mutirão de mamografias em Resende

Uma parceria entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado trouxe ao município a Carreta Rosa do Estado, que oferece exames de mamografia para mulheres com idade acima de 40 e ultrassonografia gratuitamente para a população que está na fila de espera. A carreta está estacionada no Parque das Águas, das 8h às 16h, até sábado (13).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a carreta está oferecendo cerca de 70 mamografias por dia com demanda espontânea, de acordo com a ordem de chegada. Já os exames de ultrassonografia são agendados pela Secretária Municipal de Saúde, através da Central de Regulação, e são destinados para pessoas que estão em fila de espera. O serviço realiza cerca de 50 exames por dia.

Os tipos de ultrassonografia disponibilizados são: transvaginal, de mamas, de tireoide, de tireoide com doppler e pélvica. Estes atendimentos são para pacientes que estão em fila de espera e que a Secretaria Municipal de Saúde entrou em contato para o agendamento prévio. Os pacientes precisam apresentar, portanto, pedido médico, identidade e comprovante de residência.

Além disso, a equipe de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde está presente no local dos exames para tirar qualquer dúvida da população no local, das 8h às 16h.

– O serviço oferecido através da carreta é um aliado muito importante para a gestão municipal nos cuidados com a saúde da população. Realizamos os exames rotineiramente em nossa rede pública, com equipamentos modernos e profissionais qualificados para atender a população, mas a presença da carreta agiliza ainda mais as demandas da população. Temos representantes do serviço de regulação da SMS no local para auxiliar nas questões que o público possa levar. Os exames de mamografia e ultrassonografia são importantíssimos para a saúde da mulher – disse o secretário municipal de Saúde, Ricardo Graciosa.

Resultados dos exames

Ainda segundo a organização do serviço, os resultados dos exames de ultrassonografia são gerados no ato. Já os pacientes que fazem o exame de mamografia terão o resultado em 10 dias, acessado através de um QR Code disponibilizado após o exame.

Documentos necessários e preparo

Os documentos necessários para realizar o exame são: pedido médico de mamografia, documento de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS. Os pacientes que estão em fila de espera e que a Secretaria Municipal de Saúde fez contato para o agendamento devem levar pedido médico, identidade e comprovante de residência O Estado também exige, como preparo para a mamografia, não usar metais no corpo, não usar no dia do exame: desodorante, hidratante ou óleo corporal e levar laudo da última mamografia e ultrassonografia.