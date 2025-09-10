PRF apreende 10 pistolas escondidas em tanque de combustível de motocicleta na Dutra

Um carregamento de armas e carregadores de pistola foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (dia 9). O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, em Jardim América, na Zona Norte do Rio.

Por volta das 22h, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/6) abordaram um motociclista na BR-116, na altura do Km 169. Após suspeitarem do condutor, iniciaram uma revista minuciosa.

Com o auxílio de cães farejadores (K9), especialistas na detecção de drogas, armas e munições, houve o indicativo de algum ilícito na motocicleta. Os policiais encontraram 10 pistolas de diversas marcas (Glock, Taurus, Bersa, Kor) e 20 carregadores escondidos dentro do tanque de combustível. O material estava envolvido por saco plástico.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de armas e não quis se pronunciar sobre o caso.cA ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (27ª DP).

Foto: Divulgação/PRF