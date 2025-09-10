Homem é morto a tiros em plena luz do dia no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (dia 10) no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O crime ocorreu pouco antes das 11h, na Rua Frei Henrique Soares.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. Policiais militares foram acionados e encontraram o homem já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços. O caso será registrado e investigado pela 93ª DP (Volta Redonda), que vai apurar a autoria e as circunstâncias do homicídio.