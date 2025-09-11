Conecta+ reúne empresários e jovens empreendedores em Barra Mansa com palestra e rodadas de negócios

“Vim em busca de parcerias”. “Quero ampliar minha rede de contatos”. “Estou atrás de novas oportunidades de negócio”. Foram com essas expectativas que empresários da região chegaram ao Conecta+, evento promovido pela CDL Jovem de Barra Mansa em parceria com o Sebrae, na noite de quarta-feira (10).

A iniciativa, em sua terceira edição, trouxe uma palestra com o psicólogo especialista em psicologia organizacional, Bruno Morato, sobre o tema “Como gerar mais negócios para sua empresa através do Networking Profissional”. Ao final, os participantes participaram de rodadas de negócios que incentivaram trocas rápidas e objetivas, aproximando empresas de diferentes segmentos.

Na palestra, Morato destacou que o networking é a base do chamado “capital social”, que pode ser transformado em capital financeiro quando bem utilizado. “Todos os relacionamentos são por interesse. O que não pode acontecer é esse interesse estar escondido. Ser genuíno e transparente é fundamental. Quando temos clareza, as conexões se tornam mais sólidas e podem gerar clientes, oportunidades de emprego e diferenciais competitivos. O networking é um ativo valioso, especialmente para pessoas mais tímidas”, ressaltou.

O especialista também lembrou que esse processo não se aprende na faculdade, mas exige disciplina e disposição. “Não basta ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. É preciso se movimentar, se conectar e cultivar relacionamentos sinceros. Esse pode ser o ativo mais valioso para o sucesso profissional”, completou.

Após a palestra, os analistas do Sebrae, Nathalia Malaquias e Lucas de Almeida, conduziram de forma dinâmica as rodadas de negócios. O formato, em reuniões simultâneas, favoreceu a aproximação entre empresas, possibilitando ampliar a rede de contatos, divulgar produtos e serviços, conhecer potenciais clientes e fornecedores e, sobretudo, abrir caminho para novas parcerias.

O clima era de entusiasmo: cartões de visita circulando, diálogos diretos e a energia de quem entende que conexões podem abrir portas. E, no fim, as expectativas deram lugar a conquistas. “Já marquei uma reunião para a próxima semana”. “Saio daqui com contatos valiosos”. “Foi mais produtivo do que eu esperava”. Esses foram alguns dos depoimentos de quem participou pela primeira, segunda ou terceira vez do Conecta+.

A consultora de imagem e estilo Cris Meira é novata no evento e veio da cidade vizinha, Volta Redonda, a convite de uma amiga. “Eu fui no evento de forma despretensiosa, em busca de absorver conteúdo sobre networking através da palestra. Como nunca tinha participado de nenhum Conecta+, me surpreendi positivamente com a dinâmica apresentada na roda de negociação. Networking genuíno entre empresários que possivelmente não teriam essa oportunidade em outras ocasiões. A CDL de Barra Mansa está de parabéns pela iniciativa”.

Para Jéssica Reis, presidente da CDL Jovem de Barra Mansa, o encontro cumpriu seu papel estratégico. “Mais uma vez seguimos com a missão de promover networking e oferecer uma verdadeira vitrine de negócios para os empresários da região. A palestra inicial foi pensada justamente para preparar os participantes e permitir que eles aproveitassem ao máximo a rodada de negócios”, explicou Jéssica, concluindo que, mais do que um evento, o Conecta+ se consolidou, em Barra Mansa, como ponto de encontro estratégico para quem aposta no poder das conexões.

Foto: Gabriel Borges