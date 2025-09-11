PRF recupera carro de luxo roubado na Dutra, em Barra Mansa

Um carro de luxo roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (dia 11), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa. A abordagem ocorreu por volta das 9h40, na altura do km 289, durante ronda de uma equipe da 7ª Delegacia da PRF.

O veículo, um Fiat Fastback Turbo 270, ostentava placas de Tatuí (SP) e era conduzido por um homem de 60 anos. Ele afirmou aos agentes ser o proprietário do automóvel, mas não apresentou documentos que comprovassem a propriedade. Durante uma inspeção minuciosa, os policiais constataram sinais de adulteração nos itens de identificação do carro.

A verificação revelou que se tratava de um veículo “clone”, originalmente licenciado em Belo Horizonte (MG), em nome de uma locadora, com registro de roubo em 14 de dezembro de 2023 no município do Rio de Janeiro.

O motorista disse ter comprado o carro há cerca de oito meses de um conhecido, pagando R$ 120 mil de entrada e o restante em parcelas, cujo valor não soube informar.

Diante da situação, ele foi detido e encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado. De acordo com a tabela Fipe, o veículo, ano 2023/2024, está avaliado em R$ 111.335,00.

Foto: Divulgação/PRF