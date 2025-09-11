Polícia Civil prende em Goiás homem acusado de homicídio brutal em Piraí

Uma operação conjunta entre a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, a Delegacia de Homicídios da Capital (RJ) e a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Goiás prendeu, na manhã desta quinta-feira (dia 11), um homem de 66 anos acusado de homicídio qualificado. A captura ocorreu por volta das 10h, na Fazenda Varginha, zona rural da cidade de Alexânia (GO).

“O acusado foi localizado em uma propriedade rural em Goiás, onde vivia de forma discreta. Ele foi conduzido à Cadeia Pública de Alexânia e permanecerá preso até ser transferido para o Rio de Janeiro, onde responderá pelo crime. A pena prevista pode chegar a 30 anos de reclusão”, contou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

O crime aconteceu no dia 20 de abril de 1999, quando o acusado, com 40 anos de idade, assassinou o próprio primo, de 35 anos, em frente à Casa 3, na Estrada da Cacaria, em Piraí. Movido por ciúmes da namorada da vítima, o criminoso desferiu pancadas, golpes de faca e disparos de arma de fogo contra o parente, além de cortar-lhe o pescoço. A perícia constatou traumatismo craniano, múltiplas perfurações abdominais e tiros no peito.

“Trata-se de um crime cometido com requintes de crueldade e dissimulação, já que o autor fingia ser amigo da vítima antes de atacá-la. O assassinato deixou marcas profundas na família e na comunidade de Piraí”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

Após 26 anos vivendo em liberdade e acreditando que jamais seria responsabilizado, o criminoso foi localizado devido à integração entre as forças policiais do Rio de Janeiro e de Goiás.

“Esse caso mostra o compromisso das polícias civis do Rio de Janeiro e de Goiás em levar criminosos à Justiça, independentemente do tempo decorrido. O assassino acreditava que nunca pagaria pelo que fez, mas a impunidade não resistiu à perseverança das investigações. Não existem obstáculos quando se busca justiça. Por mais distante ou escondido que o criminoso esteja, a Polícia Civil vai agir para dar uma resposta à sociedade e, principalmente, à família da vítima “, destacou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação