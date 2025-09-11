Suspeito de estuprar enteada de 14 anos é localizado e preso em Santa Rita do Zarur

Por
FOLHA DO ACO
-

Sob a coordenação dos delegado Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na tarde desta quinta-feira (dia 11) um homem de 48 anos foragido da Justiça, contra o qual pesavam dois mandados de prisão preventiva pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi possível graças a um trabalho minucioso de inteligência e investigação, que levou os agentes até a zona rural do município. O foragido foi localizado em um sítio situado na Estrada da Fazenda da Derrubada, na localidade de Santa Rita do Zarur, onde se escondia há meses para evitar a ação policial.

O homem era procurado pelos crimes cometidos contra sua enteada, menor de 14 anos de idade, entre os anos de 2023 e 2024, no bairro Califórnia, em Barra do Piraí-RJ. Ele chegou a ser preso em 13 de setembro de 2023, mas obteve liberdade provisória em 18 de novembro do mesmo ano, passando a se ocultar desde então.

A partir do compartilhamento de informações e do levantamento de dados, os policiais civis intensificaram as diligências, logrando êxito na captura do investigado por volta das 15h desta quinta-feira, encerrando seu período de fuga.

A 93ª Delegacia de Polícia reforça seu compromisso com a defesa dos direitos das vítimas e com a responsabilização dos autores de crimes graves, atuando com firmeza no combate à violência sexual e na localização de foragidos que tentam se ocultar em Volta Redonda.

