Obra da Serra das Araras alcança 43% de avanço físico

A RioSP, uma empresa Motiva, informou, nesta sexta-feira (dia 12), que já realizou 43% das obras para construção do novo traçado da Serra das Araras. Além disso, nas atividades de desmontes de rochas, já foram detonados 319 mil m³ de material.

As atividades incluem a construção de novos viadutos, passarelas, mais faixas de rolamento, áreas de escape e iluminação. O novo traçado irá reduzir o tempo de deslocamento dos veículos na pista de subida e descida.

Segundo a concessionária, para que as atividades aconteçam com segurança, são realizadas semanalmente interdições na altura do km 225, em Paracambi, para desmontes de rochas. Na próxima semana, as intervenções acontecerão entre os dias 15 e 18 de setembro, das 13h às 15h. Durante a atividade, a pista de subida (sentido São Paulo) na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não haverá alterações.

Todo o local é sinalizado e os serviços são acompanhados pela equipe de Operações da concessionária e a Polícia Rodoviária Federal. “A RioSP reforça a importância de o motorista respeitar o limite de velocidade e a sinalização instalada na rodovia”, afirmou.

Sobre a obra

Com investimento total de R$ 1,5 bilhão, o novo traçado contemplará oito faixas (quatro para cada sentido) além dos acostamentos, um em cada sentido. Com essa expansão, a velocidade será de 80 km/h, permitindo a redução de 25% do tempo no percurso da subida (sentido São Paulo) e 50% na descida (sentido Rio de Janeiro). Haverá também 24 novos viadutos com extensão de 4.503 m e 2 rampas de escape.

Além da ampliação da capacidade de tráfego de veículos, serão entregues 3 passarelas, as pistas serão 100% iluminadas e conectadas, haverá câmeras inteligentes para detecção automática de incidentes e novos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) serão instalados. Serão utilizados 129 mil m³ de concreto e 16,5 milhões de kg de aço, além de 68.830 m² de solo grampeado e 2.730 m² de cortina atirantada.

