Motorista fica ferida após capotamento na Dutra, em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Uma mulher ficou ferida na manhã desta sexta-feira (dia 12), após perder o controle do carro e capotar na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na altura do km 284 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora era a única ocupante do veículo no momento do acidente. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do capotamento. O trânsito no local chegou a ficar lento durante o atendimento da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF

1 COMENTÁRIO

  1. Provavelmente, ao tentar reduzir a velocidade na curva, a mulher pisou no pedal do acelerador ao invés de pisar no pedal do freio, isso ocorre com certas frequência com as mulheres ao volante.

