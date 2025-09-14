Caminhão com carga de bovinos tomba na BR-393 e motorista morre no local

Um caminhão carregado de bovinos tombou na madrugada deste domingo (dia 14), na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu na altura do km 264, na pista sentido Volta Redonda.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia com destino ao porto, de onde os animais seriam exportados para o Marrocos. Por volta das 4h30, o condutor, um homem de 59 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o caminhão tombou.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Ainda segundo a PRF, três animais ficaram feridos no acidente.

O tombamento não causou interrupções no trânsito da rodovia.

Foto: Divulgação/PRF