RJ Para Todos realiza mais de 590 atendimentos em ação no bairro Areal, em Barra do Piraí

O programa RJ Para Todos, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, promoveu na quinta-feira (dia 11) mais de 590 atendimentos no bairro Areal, em Barra do Piraí, em parceria com a prefeitura local. A ação levou à população serviços de documentação, saúde, assistência social e orientação profissional.

Entre os serviços oferecidos, destacaram-se emissão de primeira e segunda via do RG, habilitação de casamento, isenção das certidões de nascimento, casamento e óbito, carteira digital de trabalho e balcão de empregos. A equipe do programa atuou das 9h às 13h, com estrutura montada na rua Vereador Sebastião de Carvalho, nas proximidades do Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro.

A prefeitura de Barra do Piraí também participou da ação, oferecendo vacinação, distribuição de hipoclorito de sódio, panfletagem, testes rápidos contra ISTs, observação de larvas do Aedes aegypti, além de serviços sociais e nutricionais.

O retorno do programa ao município foi viabilizado por meio da articulação do deputado estadual Vinicius Cozzolino (União), que destacou o papel da iniciativa no acesso da população à cidadania. “A ação é uma grande oportunidade para que nossos moradores tenham acesso a serviços importantes sem precisar sair da cidade. Estamos trabalhando para garantir um atendimento digno e eficiente a todos que comparecerem”, afirmou o parlamentar.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki (Solidariedade), ressaltou a relevância da ação e agradeceu ao deputado e ao governador Cláudio Castro (PL). “Barra do Piraí e, principalmente, o bairro do Areal, agradecem pelo RJ Para Todos nesta quinta-feira. A população compareceu em peso e aproveitou o que o evento tinha a oferecer. Barra do Piraí é muito agraciada por todo esse apoio. Juntos, mudaremos nosso município”, disse a prefeita, acrescentando que o município já projeta novas edições ainda este ano.

Para o deputado Cozzolino, parcerias com o Governo do Estado são essenciais para ampliar a cidadania e a dignidade dos moradores. “Nosso objetivo é facilitar o acesso aos direitos e melhorar a qualidade de vida da população”, completou.