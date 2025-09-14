Incêndio atinge hamburgueria no Volta Grande, em Volta Redonda

Um incêndio de grandes proporções atingiu a hamburgueria Dogão Carioca, localizada na Avenida Alfredo Moreira, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda, na noite deste domingo (dia 14).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas mas, até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas.

Nas redes sociais, o proprietário do estabelecimento tranquilizou clientes e moradores. “Pessoal, graças a Deus ninguém se machucou. Estamos investigando onde começou. Material a gente recupera. Obrigado pelas mensagens de preocupação. Deus abençoe todos”.

A ocorrência segue em investigação e ainda não há informações sobre a extensão dos danos ao imóvel e aos equipamentos.

