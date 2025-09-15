Carga especial de mais de 800 toneladas conclui travessia pela Serra das Araras

A operação de transporte da carga especial de mais de 800 toneladas pela Serra das Araras foi realizada com sucesso entre a noite de domingo (dia 14) e a madrugada desta segunda-feira (dia 15). A movimentação foi conduzida pela concessionária RioSP, uma empresa Motiva, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a empresa transportadora, e ocorreu dentro da normalidade, conforme o planejamento.

Os preparativos tiveram início ainda pela manhã de domingo, com a aplicação de sinalização ao longo do trecho e o deslocamento de mais de 170 barreiras de concreto, que sinalizam as obras em andamento na pista de subida da Serra — pista utilizada excepcionalmente para a descida da carga.

O bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo) foi iniciado às 23h, na altura do km 224,8, e o deslocamento seguiu conforme o cronograma, com liberação da via às 5h desta segunda-feira (dia 15).

Neste momento, a carga encontra-se parada em local seguro no km 221 da pista Norte, no município de Paracambi (RJ), onde permanecerá até novo deslocamento.

Foto: Divulgação