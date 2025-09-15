Motociclista de 37 anos morre em acidente no bairro Itapuca, em Resende

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde de sábado (dia 14) na Rua Reinara dos Santos Nogueira, no bairro Itapuca, em Resende. A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo o registro do 37º Batalhão da PM, a guarnição do Setor Alfa foi acionada por volta das 15h45. No local, os agentes encontraram o motociclista Gustavo da Cunha Cabral, de 37 anos, já sem vida. O motorista do carro, de 59 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Emergência, onde permanece em observação.

De acordo com informações preliminares apuradas no local, um dos veículos estaria em alta velocidade quando a motocicleta perdeu o controle e colidiu frontalmente com o carro que vinha no sentido contrário.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Os veículos envolvidos foram entregues aos familiares das vítimas e o caso foi registrado na 89ª DP (Resende).