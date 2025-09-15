Rio Claro assina protocolo com Ministério da Agricultura e abre novas oportunidades a produtores locais

Novas oportunidades se abrem para os produtores rurais de Rio Claro, permitindo que os produtos do município sejam comercializados em todo o Brasil. Esse foi um dos objetivos de uma reunião realizada nesta segunda-feira, 15, no Rio de Janeiro, na sede da Superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária.

O prefeito Babton Biondi assinou o protocolo de intenções com o superintendente Agnaldo Pinto da Silva para que a cidade passe a integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). O secretário de Meio Ambiente e Agricultura, José Vicente de Almeida, também esteve presente, assim como a deputada federal Daniela do Waguinho.

O SISBI-POA é um programa federal que garante que carnes, laticínios, ovos, pescados e outros produtos de origem animal sejam seguros para consumo, seguindo padrões de higiene e qualidade equivalentes aos do Ministério da Agricultura.

“Poder ter acesso ao SISBI-POA traz mais segurança alimentar para a população, fortalece a economia local, permite que nossos produtores vendam em todo o país e garante padronização e capacitação técnica contínua para nossa fiscalização”, destacou o secretário José Vicente.

Rio Claro já possui regulamentação vigente do Selo de Inspeção Municipal, que permite aos produtores rotular seus produtos seguindo todos os trâmites e garantias legais. Em breve, será realizado na cidade o Dia de Campo, quando representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária estarão em contato direto com os produtores, ressaltando a importância da identidade do município e orientando sobre como expandir para outros estados. O município possui diversos produtores de queijos, doces e embutidos que poderão se beneficiar dessa iniciativa.

O prefeito Babton Biondi ressaltou que esse protocolo vem para fortalecer o produtor de Rio Claro, proporcionando crescimento, além de ser um forte atrativo para o turismo rural. “Com a integração ao SISBI-POA, nossos produtores ganham reconhecimento nacional, podem vender seus produtos em todo o país, conquistar novos mercados e fortalecer suas marcas, garantindo mais qualidade e confiança para os consumidores. Além disso, isso favorecerá demais nosso turismo rural porque os visitantes terão acesso a produtos certificados e de alta qualidade, valorizando a produção local e promovendo experiências gastronômicas autênticas em nossa cidade”, completou o prefeito.

Foto: Divulgação