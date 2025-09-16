Caos: Rua 33 é reprovada no teste da chuva

Na tarde desta terça-feira (dia 17), a Rua 33, principal via de acesso da Vila Santa Cecília, voltou a apresentar pontos de alagamento durante a primeira grande chuva deste período que antecede o fim do inverno. Em poucos minutos de precipitação, cerca de 20, moradores, comerciantes e motoristas registraram acúmulo de água em diferentes trechos da via.

Relatos nas redes sociais e vídeos enviados por leitores mostram carros e pedestres enfrentando dificuldades para atravessar os pontos alagados, cenário que já se repete em temporais anteriores.

A situação causa ainda mais incômodo diante do histórico da obra, que já dura três anos e ultrapassou a marca de R$ 20 milhões em investimentos, sem que problemas de drenagem tenham sido solucionados.