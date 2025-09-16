Caos: Rua 33 é reprovada no teste da chuva

Por
FOLHA DO ACO
-

Na tarde desta terça-feira (dia 17), a Rua 33, principal via de acesso da Vila Santa Cecília, voltou a apresentar pontos de alagamento durante a primeira grande chuva deste período que antecede o fim do inverno. Em poucos minutos de precipitação, cerca de 20, moradores, comerciantes e motoristas registraram acúmulo de água em diferentes trechos da via.

Relatos nas redes sociais e vídeos enviados por leitores mostram carros e pedestres enfrentando dificuldades para atravessar os pontos alagados, cenário que já se repete em temporais anteriores.

A situação causa ainda mais incômodo diante do histórico da obra, que já dura três anos e ultrapassou a marca de R$ 20 milhões em investimentos, sem que problemas de drenagem tenham sido solucionados.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.