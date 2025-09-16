Carro despenca de ribanceira na RJ-155 em Rio Claro; uma pessoa morre e duas ficam feridas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (dia 16) na RJ-155, conhecida como Rodovia Saturnino Braga, em Rio Claro. O veículo, um Siena, despencou de uma ribanceira por volta das 8h, na chamada curva do minério.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal tinha 58 anos e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local. Um homem de 56 anos foi socorrido com ferimentos graves, enquanto uma terceira pessoa, ainda não identificada, foi resgatada em estado moderado. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa, com o auxílio de ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia esteve no local para investigar as circunstâncias do acidente. O corpo da vítima fatal foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. Até o momento, as causas do acidente são desconhecidas.