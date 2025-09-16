Colombiano suspeito de furto em hostel do Rio é preso pela PRF na Dutra, em Volta Redonda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta terça-feira (dia 16), um homem colombiano, de 33 anos, acusado de furtar pertences de hóspedes estrangeiros de um hostel no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na altura do km 263 da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda.

Segundo a PRF, por volta das 16h, a corporação recebeu informações de que o suspeito estaria em um ônibus da linha Rio de Janeiro x São Paulo, que havia saído da Rodoviária Novo Rio às 14h. Equipes da PRF realizaram monitoramento do trajeto da Dutra e mantiveram contato com o responsável pelo hostel para coletar mais detalhes sobre o suspeito e os itens subtraídos.

Durante a varredura, a equipe DELTA da UOP Caiçara localizou o ônibus e abordou o homem por volta das 16h45. Com ele, foram encontrados cartões bancários, dinheiro, pertences pessoais como brincos e uma câmera fotográfica profissional avaliada em cerca de R$ 15 mil.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso segue para as providências legais.

Fotos: Divulgação/PRF