Restaurante do Povo não funcionará nesta quarta após infiltração causada pelas chuvas em Barra Mansa

As fortes chuvas que atingiram Barra Mansa na tarde desta terça-feira (dia 16) provocaram um vazamento de água pelas tubulações da rede elétrica do Restaurante do Povo. Por medida de segurança, a unidade – localizada na Avenida Domingos Mariano, no Centro – não funcionará nesta quarta-feira (dia 17).

Segundo a Prefeitura de Barra Mansa, uma análise técnica foi realizada no local e equipes municipais irão atuar para reparar o problema identificado. A previsão é que o restaurante retome suas atividades normalmente na quinta-feira (dia 18), voltando a servir café da manhã, almoço e jantar.

“Lamentamos o ocorrido e reforçamos o compromisso de manter a segurança e o funcionamento deste importante equipamento público para nossa cidade”, informou a prefeitura em nota oficial.