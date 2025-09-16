Dois homens são presos por associação ao tráfico no bairro Bom Pastor, em BM

Dois homens foram presos no início da noite desta terça-feira (dia 16) durante uma operação conjunta do GAT II da Polícia Militar e da 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa. A ação aconteceu na Rua Maurício Adriano, no bairro Bom Pastor.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam informações sobre a movimentação de suspeitos no local. Durante a abordagem, os dois homens foram flagrados utilizando rádios comunicadores, que estavam na mesma frequência usada para monitorar a presença de viaturas na região.

Eles foram detidos e levados para a 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceram presos pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Dois rádios comunicadores foram apreendidos.

Foto: Divulgação