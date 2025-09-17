Suspeito de fugir de acidente na Avenida Getúlio Vargas é identificado e preso

A integração entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Polícia Civil resultou na identificação e prisão de um homem, de 36 anos, suspeito de provocar um acidente de trânsito nesta quarta-feira (dia 17) e fugir sem prestar socorro.

O acidente aconteceu pela manhã, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda, e envolveu um Ford Ecosport e um VW Polo. Os ocupantes dos veículos precisaram de atendimento médico. Os homens, de 26 e 55 anos, foram levados para o Hospital São João Batista (HSJB). Já a mulher, de 42, procurou atendimento em um hospital particular da cidade. No local, populares relataram que um terceiro carro teria causado a colisão, mas fugiu.

Guardas municipais que atenderam o acidente encontraram um retrovisor que não era nem do Ecosport e nem do Polo. O setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda, então, foi acionado, e a partir do número de série do retrovisor descobriu que o item seria de um carro modelo Hyundai i30.

Por meio de análise de imagens do sistema de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foi possível identificar o veículo suspeito. Antes do acidente, o carro foi flagrado com os dois retrovisores e minutos depois já foi filmado sem um dos retrovisores.

Com informações sobre o modelo do carro e a placa, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender o motorista suspeito de envolvimento no acidente. Ele foi autuado em flagrante por fuga de local de acidente de trânsito e lesão corporal.

O subsecretário municipal de Ordem Pública, Amauri Pego, ressaltou a importância da tecnologia no reforço da segurança pública e o trabalho integrado desenvolvido em Volta Redonda.

“Como o nosso secretário Coronel Henrique costuma frisar: ‘O sistema de monitoramento de Volta Redonda é hoje uma ferramenta fundamental paras as forças de segurança do município’. E realmente. Elas auxiliam na investigação e garantem uma pronta resposta para situações delituosas. Esse caso é um exemplo como a integração entre as forças de segurança garante resultados concretos para a população”, disse Amauri Pego.

O sistema de monitoramento integrado da Semop apoia e conta com o acesso de instituições como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM), Federal, Rodoviária Federal, Risp (Região Integrada de Segurança Pública), a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e a Guarda Municipal.

Foto: Divulgação/Semop.