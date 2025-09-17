H.FOA registra quase 60 mil atendimentos oncológicos em pouco mais de um ano

Desde julho de 2024, quando a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) lançou o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), setor de oncologia referência na região, vem apresentando crescimento constante no número de atendimentos, com mais de 90% sendo realizados pelo SUS. Entre julho de 2024 e agosto de 2025, foram realizados 59.720 atendimentos oncológicos, consolidando o hospital como uma das principais referências da região no cuidado ao paciente com câncer.

Os dados mostram ainda um aumento expressivo na procura pelos serviços: comparando o segundo semestre de 2024 com o primeiro semestre de 2025, houve um crescimento de 11% nos atendimentos. A média mensal, que em 2024 era de 4.710, passou para 5.443 em 2025.

Entre os casos acompanhados, o câncer de mama aparece como o mais prevalente, representando 52% dos atendimentos, seguido pelo de próstata (25%) e de cólon (7%). O perfil dos pacientes atendidos revela que a maioria é formada por mulheres (64%), com faixa etária predominante entre 60 e 64 anos. A maior parte dos atendimentos é destinada a moradores de Volta Redonda (52%), mas o hospital também recebe pacientes de outras cidades da região.

Atualmente, o H.FOA acompanha 4.817 pacientes ativos, em tratamento ou em controle da doença. Para garantir um atendimento completo e humanizado, a UNACON conta com uma equipe multidisciplinar formada por 71 profissionais, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, estomaterapeutas e assistentes sociais.

Os serviços oferecidos abrangem desde cirurgias oncológicas – como geral, coloproctologia, dermatologia, ginecologia, urologia e mastologia – incluindo a cirurgia robótica através do da Vinci X até tratamentos clínicos, como quimioterapia e radioterapia e cuidados paliativos.

Além disso, os pacientes têm acesso a uma ampla gama de exames de diagnóstico, como mamografia, ultrassonografia, tomografia, raio-X e análises laboratoriais e patológicas.

Com suporte integral, o hospital mantém grupos de apoio emocional, conduzidos por equipes de psicologia, oncologia clínica e fisioterapia, que contribuem para o enfrentamento do tratamento e a melhoria da qualidade de vida.

O aumento no número de cirurgias também chama atenção: enquanto no segundo semestre de 2024 a média era de 51 procedimentos por mês, no primeiro semestre de 2025 o número subiu para 73 cirurgias mensais, representando um avanço significativo na capacidade de atendimento.

“Esses resultados refletem o compromisso do H.FOA em oferecer uma assistência de excelência, com foco não apenas na tecnologia e nos tratamentos, mas também no cuidado humano e no acolhimento integral do paciente oncológico”, afirma a instituição.