Em visita diplomática ao Japão, Katia Miki visita vice-ministra e é recebida por Família Imperial

Representando Barra do Piraí, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil em reunião diplomática no Japão, a prefeita Katia Miki se encontrou, na quarta-feira (dia 17), com a vice-ministra parlamentar dos Negócios Estrangeiros, Arfiya Eri. O encontro foi mais um ato solene que estreitou laços e abriu caminho para novas parcerias.

Deixando claro seu objetivo de fortalecer as relações internacionais e promover oportunidades para o município, Katia ressaltou que busca atrair investimentos para impulsionar o desenvolvimento de diversas áreas de Barra do Piraí.

“Estou fazendo parte de uma programação diplomática importantíssima para firmar parcerias e incentivos para o nosso município de Barra do Piraí. Quero reforçar que esta é, de fato, uma viagem de trabalho, na qual tenho certeza de que conseguiremos trazer grandes conquistas para a cidade”, disse a prefeita.

Com essa extensa programação, a prefeita tem participado de diversos encontros relevantes ao lado de uma comitiva de representantes de diferentes partes do mundo. O próximo grande destaque será sua visita à Família Imperial do Japão, que já demonstrou sua hospitalidade e se prepara para receber a prefeita de braços abertos.

A prefeita segue no Japão até o dia 21, quando retornará ao Brasil. Até lá, ela continua na procura por modelos, investimentos, empresas e produtos que possam ser replicados no município barrense.

A viagem foi inteiramente paga pelo consulado do Japão no Rio de Janeiro e representa uma grande honra para a chefe do Executivo de Barra do Piraí, que possui origem nipônica. A recepção desta viagem pelos barrenses têm sido considerada extremamente positiva, visto o grande número de manifestações de apoio e representatividade.

Prefeita segue cuidando da cidade mesmo em viagem

Katia reforçou que segue atenta a cada movimentação do poder público de Barra do Piraí, e que seu secretariado está instruído para continuar proporcionando um serviço de qualidade à população barrense.

“Mesmo do Japão, sigo cuidando da nossa cidade. Estou em constante contato com meu secretariado e orientando ações em prol dos barrenses. Nosso time está totalmente instruído para a manutenção e o desenvolvimento dos serviços oferecidos”, apontou Katia, completando que “voltarei do Japão com muitas novidades”.

