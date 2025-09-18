Presidente do Sinduscon-SF participa de painel sobre futuro da construção civil no Rio

A presidente do Sinduscon-Sul Fluminense, Elissandra Candido, será uma das vozes femininas em destaque no Rio Construção Summit 2025, que acontece entre os dias 24 e 26 de setembro, no Pier Mauá, Rio de Janeiro. No dia 26 de setembro, das 9h30 às 10h30, Elissandra integrará o painel “Rumo ao Futuro: Sustentabilidade, Tecnologia e Liderança com Propósito”, ao lado de Ana Cláudia Gomes e Taina Jung, em um debate sobre inovação, diversidade e os novos rumos da indústria da construção.

CEO da KVG Engenharia, presidente do Sinduscon-SF e conselheira da Firjan, Elissandra é reconhecida por sua trajetória como pioneira na liderança feminina sindical patronal e pelo seu compromisso em abrir espaço para mais mulheres no setor. À frente de iniciativas como o Projeto Elas Constroem e do Conselho da Mulher da Firjan, a dirigente vem se destacando na defesa da inclusão, da capacitação e da valorização das pessoas que constroem a base da indústria.

“A construção civil não ergue apenas prédios, mas constrói futuros. E esse futuro precisa ser sustentável, tecnológico e, acima de tudo, humano”, afirma Elissandra, que vai compartilhar sua experiência de liderança no setor e os impactos sociais de projetos voltados para inclusão e inovação. O Rio Construção Summit 2025 reunirá empresários, especialistas e lideranças de todo o país para debater desafios, oportunidades e tendências de um dos setores mais estratégicos para a economia brasileira.

Rio Construção Summit 2025

O Rio Construção Summit 2025 é o maior encontro da indústria da construção da América Latina, reunindo lideranças, especialistas, empresários, autoridades, pesquisadores e profissionais para debater os rumos de um dos setores mais estratégicos da economia brasileira.

De 24 a 26 de setembro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, o evento promove uma verdadeira imersão no futuro da construção civil, com mais de 100 horas de programação, que incluem painéis, oficinas, rodadas de negócio e apresentações de soluções inovadoras.

O Summit traz ao centro da discussão os grandes desafios e oportunidades da construção, como:

– Sustentabilidade e ESG, para elevar os padrões de responsabilidade

socioambiental.

– Inovação e tecnologia, com destaque para BIM, impressão 3D, inteligência

artificial e digital twins.

– Produtividade e competitividade, com foco em industrialização e novos modelos

de negócio.

de negócio.

– Capital humano, abordando saúde, segurança, inclusão, diversidade e

qualificação profissional.

qualificação profissional.

Com a participação de mais de 200 lideranças nacionais e internacionais, o Rio Construção Summit se consolida como um hub global de conhecimento e troca de experiências, aproximando empresas, universidades, governo e sociedade.

Além de debates de alto nível, o evento é uma plataforma de networking e conexões estratégicas, fortalecendo o setor da construção como protagonista no desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Aberto ao público mediante inscrição gratuita, o Summit é uma oportunidade única de atualização, aprendizado e integração, reunindo desde grandes empresários até jovens estudantes que desejam construir seu futuro na indústria.

Foto: Divulgação