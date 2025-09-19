Deslizamento de terra deixa dois trabalhadores feridos no bairro Voldac

Dois trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Volta Redonda ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (dia 19) após serem soterrados durante a instalação de manilhas na Avenida Beira-Rio, no bairro Voldac. O acidente ocorreu por volta das 7h20min, quando um deslizamento de terra atingiu o local da obra.

Segundo informações, um dos homens, de 57 anos, sofreu suspeita de fratura no fêmur. O outro, de 30 anos, teve apenas escoriações. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do resgate, e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital São João Batista.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos trabalhadores.

A obra faz parte de um projeto da secretaria municipal de Obras iniciado em maio para resolver definitivamente os alagamentos recorrentes na Rua Marina Godoy. O investimento é de R$ 2,059 milhões, com prazo de 180 dias para conclusão.