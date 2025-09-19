Polícia Civil estoura boca de fumo e prende dois traficantes em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam dois traficantes e apreenderam grande quantidade de drogas prontas para comercialização, nesta quinta-feira (18/09). Na ação, os agentes estouraram uma “boca de fumo” na comunidade Casinhas, no bairro de Bracuí, Angra dos Reis.

Após intenso trabalho de investigação e monitoramento da unidade, policiais localizaram o endereço e, em ação rápida, identificaram que o local era utilizado como ponto de venda de drogas. No espaço, foram apreendidas 50 embalagens de crack, 130 embalagens de cocaína, três rádios transmissores e a quantia de R$ 173.

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico e associação para tráfico de drogas. Além deles, um menor foi apreendido por fato análogo aos mesmos crimes.

