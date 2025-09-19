Volta-redondense assume presidência do Detran-RJ

O delegado da Polícia Civil Rodrigo Dias Coelho, natural de Volta Redonda, foi nomeado presidente do Detran-RJ. A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (dia 19) do Diário Oficial do Estado.

Rodrigo tem ampla experiência no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Ao longo da carreira, já comandou a 58ª DP (Nova Iguaçu), a 166ª DP (Angra dos Reis) e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Mais recentemente, ocupava o cargo de corregedor da Presidência do Detran.

Ele substitui o empresário Vinicius Farah, que deixa o posto para reassumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A pasta vinha sendo chefiada interinamente por Fernanda Pereira Curdi, também exonerada na mesma publicação. Segundo o governo estadual, todas as exonerações ocorreram a pedido.