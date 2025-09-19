Volta Redonda realiza Conferência Municipal de Mobilidade Urbana neste sábado (dia 20)

Volta Redonda, maior cidade do Sul Fluminense, enfrenta desafios crescentes de mobilidade urbana. Com uma população de 261.584 habitantes, segundo o último Censo do IBGE, a cidade registrou um crescimento de 1,13% em relação a 2010, quando tinha 258.669 moradores. Ao mesmo tempo, a frota chegou a 160 mil veículos, entre carros, motos, ônibus e outros automotores, conforme dados de junho de 2025 do Ministério dos Transportes, o que significa, em média, 1 veículo para cada 1,6 moradores, ou cerca de 60 veículos a cada 100 habitantes. Do total, 109 mil são automóveis e 21 mil motocicletas.

O crescimento da frota, que supera a evolução populacional, pressiona vias importantes como a Avenida Amaral Peixoto, a Rua 33 e as regiões do Aterrado, Retiro e Ponte Alta, e aumenta a urgência de soluções para ciclovias, calçadas acessíveis e redução do impacto ambiental. Esses dados confirmam a necessidade das obras que vêm sendo realizadas pela Prefeitura para acompanhar o crescimento populacional.

O tema da mobilidade urbana tem ganhado destaque nos debates políticos, mas a realidade mostra que Volta Redonda ainda carece de soluções estruturais. Nesse contexto, o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (Comutran), vinculado à secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), realiza a Conferência Municipal de Mobilidade Urbana no próximo dia 20 de setembro, das 8h às 17h, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR), no bairro Aterrado.

Participação popular e propostas

Aberta à população, a conferência vai promover palestras, mesas-redondas e atividades educativas, além de eleger os novos representantes da sociedade civil que irão compor o Comutran no biênio 2025/2027. Também haverá espaço para a formação de grupos de trabalho que discutirão propostas nas áreas de transporte motorizado, transporte ativo, infraestrutura urbana e tecnologia aplicada à mobilidade.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, a conferência é uma oportunidade estratégica para ouvir a população. “É uma ótima oportunidade para a população discutir melhorias e propor ideias para avançarmos com a mobilidade urbana do nosso município. Não deixem de participar”, destacou.

Expectativas

A expectativa é que a conferência vá além do debate e resulte em encaminhamentos práticos, como projetos estruturantes e políticas públicas capazes de responder às demandas crescentes da população. Especialistas em urbanismo lembram que cidades de porte médio, como Volta Redonda, enfrentam hoje os mesmos dilemas de metrópoles: crescimento acelerado da frota, transporte coletivo que não acompanha a demanda e a urgência de soluções sustentáveis para garantir mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida.

Inscrições e programação

Os interessados podem se inscrever antecipadamente pela internet, neste link. Também haverá inscrição presencial no local, no dia do evento, entre 8h e 9h.

Programação:

9h – Abertura oficial e leitura do regimento interno

9h30min – Palestra “Cidade Acessível”, com o arquiteto Vicente Loureiro

10h40min – Mesa-redonda: debate sobre acessibilidade e mobilidade

13h15min – Formação dos Grupos de Trabalho (GTs)

15h – Apresentação das propostas dos GTs

16h – Eleição dos novos conselheiros representantes da sociedade civil (biênio 2025/2027)