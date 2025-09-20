BR-393: Menino de 10 anos é encontrado em carroceria de caminhão, após fugir de casa

Um menino de 10 anos foi encontrado na manhã deste sábado (dia 20) escondido na carroceria de um caminhão que transportava pedras de granito. O caso aconteceu por volta das 8h30, na altura do km 275 da BR-393, em Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro, que seguia de Marataízes (ES) para São Paulo, só percebeu a presença da criança após motoristas e pedestres alertarem, no trevo de acesso de Barra do Piraí, que havia alguém na parte de trás do veículo. Ao verificar, encontrou o menino escondido entre a carga.

O caminhoneiro e sua esposa acolheram a criança na boleia e a apresentaram à PRF. O garoto estava ileso e relatou que havia embarcado no caminhão em Pirapetinga (MG), onde mora, fugindo de casa após sair da escola. Segundo ele, vivia com o avô e sofria violência doméstica por parte da mãe.

O Conselho Tutelar de Barra do Piraí foi acionado e acompanhou o registro da ocorrência na 88ª DP. O órgão ficará responsável pelos trâmites para o retorno do menino à cidade de origem.

Foto: Divulgação/PRF