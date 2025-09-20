Condutor fica ferido após colisão traseira na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente deixou um homem ferido no fim da manhã deste sábado (dia 20) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 11h15, na altura do km 275, sentido São Paulo, um Fiat Punto colidiu na traseira de um GM Vectra. O acidente ocorreu no final de uma fila de congestionamento provocada por um caminhão com pane no km 278.

Com o impacto, os dois veículos foram parar no canteiro lateral da rodovia. O condutor do Vectra não se feriu. Já o motorista do Punto, de 67 anos, foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Foto: Divulgação/PRF