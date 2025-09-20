Homem em situação de rua é morto a pedradas no Centro de Barra do Piraí; suspeita é presa

Um homem em situação de rua, identificado como José Maurício Barbosa Júnior, de 42 anos, foi assassinado a pedradas na madrugada deste sábado (dia 20), na Praça dos Expedicionários, conhecida como “Cobra Fumando”, no Centro de Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Militar, a vítima dormia na praça quando foi atacada por volta das 5h. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem sendo agredido com socos, chutes e enforcamento por uma mulher. Em seguida, outro homem aparece e também passa a agredi-lo, enquanto um terceiro suspeito observa. Logo depois, um dos envolvidos atinge a vítima com uma pedra na cabeça, seguida de novas pedradas desferidas pela mulher.

José Maurício chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil, por meio da 88ª DP, abriu inquérito e busca identificar os demais suspeitos. Uma mulher de 22 anos foi presa por policiais do 10º BPM. Ela foi localizada na própria Santa Casa, para onde havia dado entrada após um surto psicótico. No hospital, a suspeita confessou participação no crime e relatou que agiu junto a outras pessoas ainda não identificadas. Ela permanece custodiada sob cuidados médicos.

Nota da Prefeitura

Em comunicado, a Prefeitura de Barra do Piraí manifestou profundo pesar pela morte de José Maurício, destacando que, embora tivesse família no município, ele era acompanhado pelo Serviço de Abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social e era querido por todos.

O município informou que advogados do Centro Especializado de Assistência Social (CREAS) acompanham o caso, e reafirmou o compromisso com a Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua e o enfrentamento à violência, ressaltando que “toda vida tem valor e que a dignidade humana deve ser respeitada em qualquer circunstância”.

Imagem: Reprodução