Suspeito de roubo de moto é preso em flagrante em VR; veículo seria usado em confronto entre facções

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de sexta-feira (dia 19), um homem suspeito de roubo de veículo com uso de arma de fogo no bairro Voldac, em Volta Redonda.

De acordo com a 93ª DP, a prisão contou com apoio do sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura e da ação integrada entre a Polícia Civil, o 28º Batalhão da Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP).

As imagens de videomonitoramento flagraram o suspeito conduzindo a motocicleta instantes após o crime, permitindo a identificação imediata e a rápida mobilização das forças de segurança. O veículo foi recuperado e o suspeito confessou o roubo, relatando que a moto seria entregue a integrantes do Comando Vermelho, no bairro Açude, para ser usada em um ataque contra membros da facção rival Terceiro Comando Puro.

Segundo a Polícia Civil, a ação conjunta impediu que o veículo fosse utilizado em confronto armado entre facções, o que colocaria em risco moradores e comerciantes da região.

As investigações continuam para aprofundar os vínculos entre crimes patrimoniais e o tráfico de drogas, além de identificar outros envolvidos.

Foto: Divulgação