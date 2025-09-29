Serra das Araras terá pista de descida interditada para manutenção neste fim de semana

As manutenções nos pavimentos das rodovias são atividades recorrentes e essenciais para garantir uma superfície resistente e segura diante do tráfego intenso e das condições climáticas, como a chuva. Neste fim de semana, a RioSP, uma empresa Motiva, realizará serviços de fresagem e recomposição na pista de descida da Serra das Araras, entre os quilômetros 233 e 225 da pista sentido norte (Rio de Janeiro).

A intervenção está programada para iniciar no sábado (dia 4), a partir das 12h, com previsão de conclusão até as 14h do domingo (dia 5). Serão recuperados 3.700 metros de extensão da via, com aplicação de aproximadamente 2.400 toneladas de massa asfáltica. A operação contará com o envolvimento de 91 profissionais e mais de 30 equipamentos.

Para garantir a segurança durante a execução dos serviços, a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) será interditada, e o tráfego será desviado para a pista de subida (sentido São Paulo), que operará em sistema de pare e siga, com intervalos de 1h para liberação do fluxo.

Toda a atividade será acompanhada pela equipe de Operações da concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. O trecho estará devidamente sinalizado, e haverá orientação aos clientes sobre os serviços em andamento. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada e os limites de velocidade.

Durante o período de interdição, o acesso à pista de descida será restrito a veículos da obra, moradores da região e veículos de emergência (Corpo de Bombeiros, ambulâncias, SAMU e demais serviços públicos que atendem à população lindeira). Caso haja necessidade de circulação nesse trecho, a concessionária orienta que os veículos trafeguem com velocidade máxima de 20 km/h.

Em caso de chuva, os serviços poderão ser adiados ou suspensos.