Carga superdimensionada retoma deslocamento nesta terça-feira rumo a Barra Mansa

O transporte da carga superdimensionada que atravessa o Sul Fluminense será retomado na manhã desta terça-feira (dia 30). A Polícia Rodoviária Federal já posicionou a equipe de escolta dedicada no local, aguardando os últimos procedimentos para iniciar a movimentação a partir das 9h.

Segundo a programação, o comboio deve seguir até o km 282 da Via Dutra, na altura do posto Flumidiesel, próximo ao bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, onde deve estacionar.

Na segunda-feira (dia 29), a operação enfrentou atraso ainda em território paulista, por conta de um travamento no sistema de freio do conjunto transportador. Após reparos técnicos, a carga avançou em velocidade média de 15 km/h, atravessou a divisa com o Rio e chegou a Porto Real no fim da tarde, provocando congestionamento de cerca de 16 quilômetros ao longo do trajeto.

Com peso aproximado de 800 toneladas, o deslocamento exige acompanhamento técnico e monitoramento constante, além do apoio logístico da PRF. O cronograma prevê a passagem por Volta Redonda nos próximos dias, antes de seguir para Piraí. A descida da Serra das Araras deve ocorrer em um fim de semana, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, período em que o fluxo de veículos na Dutra é menor.

Foto: Divulgação/PRF