Dupla é presa por tráfico de drogas no Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda

Dois homens foram presos em flagrante na tarde da segunda-feira (dia 29) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Segundo informações da 93ª DP, os policiais foram ao local após denúncia anônima e passaram a observar a movimentação. Durante o monitoramento, identificaram um homem que recebia o dinheiro e entregava as drogas, enquanto outro atuava como “olheiro”, avisando sobre a presença da polícia.

No momento da abordagem, foram apreendidos 27 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, nove pedaços de maconha, uma folha com anotações do tráfico e R$ 135 em espécie.

Os dois suspeitos foram levados para a 93ª DP e, após os procedimentos, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.