VR: Policial reformado e companheira são encontrados mortos em residência

Um casal foi encontrado morto na noite dessa segunda-feira (dia 6) dentro de uma residência na Rua Darwin, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. As vítimas foram identificadas como o policial militar reformado Mozart Freitas da Costa, de 55 anos, e Dilcinéia dos Santos Pires, de 59 anos.

De acordo com informações do 28º Batalhão da PM, a equipe foi acionada por volta das 19h30 para verificar um possível encontro de cadáver. No local, os agentes foram recebidos pela irmã de Dilcinéia, que relatou ter ido até a casa após não conseguir contato com ela durante o dia. Ao entrar, encontrou a porta aberta e os dois corpos caídos – o homem na sala e a mulher no quarto, ao lado da cama.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou o óbito das vítimas. A perícia recolheu no local uma pistola calibre .380, 15 munições e dois celulares, que serão analisados pela Polícia Civil.

Em estado de choque, a irmã de Dilcinéia foi encaminhada ao Hospital Municipal Nelson Gonçalves e ainda não prestou depoimento à polícia. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda), que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das mortes.

Os corpos foram removidos pelo Corpo de Bombeiros.