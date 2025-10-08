90ª DP prende homem em flagrante por descumprir medida protetiva e ameaçar a própria irmã em Barra Mansa

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia (DP) prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (dia 8), um homem de 46 anos acusado de descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar de morte a própria irmã, no bairro Jardim Primavera, em Barra Mansa. A operação foi coordenada pelo delegado Marcus Montez.

De acordo com a Polícia Civil, uma decisão judicial determinava o afastamento do suspeito da vítima, que é beneficiária de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. No entanto, o homem teria voltado a residir nas proximidades da irmã e, nesta quarta-feira, a ofendeu e ameaçou de morte, violando a determinação judicial.

Os policiais da 90ª DP efetuaram a prisão em flagrante no próprio local onde ocorreram as ameaças. Após os procedimentos de praxe, o homem foi levado à delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado Marcus Montez destacou que a Polícia Civil “não tolerará o descumprimento de medidas protetivas” e reforçou que “toda ameaça contra a mulher será tratada com o máximo rigor da lei”.