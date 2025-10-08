Motociclista embriagado conduzindo veículo em zigue-zague é preso na Amaral Peixoto

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (8), um homem de 55 anos que conduzia uma motocicleta Honda CG Fan preta em zigue-zague pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro, nas proximidades do Viaduto Heitor Leite Franco.

Os agentes realizaram patrulhamento pelo local, quando perceberam a condução perigosa do veículo. O condutor, de 55 anos, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi abordado e encaminhado à sede da Guarda Municipal, onde realizou o teste do bafômetro, que indicou 1,26 mg/l de álcool no sangue – configurando crime de trânsito.

O veículo foi recolhido para o depósito público e o condutor encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para as devidas providências.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os guardas pela atuação e destacou a importância da ação para a segurança pública.

“A pronta resposta da nossa Guarda Municipal impediu que uma situação de imprudência se transformasse em tragédia. É lamentável que ainda existam condutores que coloquem em risco a própria vida e a de outros, mas as forças de segurança do município estão instruídas a agir com firmeza e rigor diante de posturas como essa. Temos sido incansáveis, porque o nosso objetivo é preservar vidas”, afirmou o secretário.

Foto: Divulgação/Semop – GMVR.