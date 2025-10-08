Polícia Civil de Resende prende três pessoas por falsificação e uso de receitas médicas

A Polícia Civil de Resende prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (dia 8), três pessoas suspeitas de falsificação e uso de receitas médicas falsas. A ação foi realizada pela 89ª DP, durante diligências voltadas à investigação de crimes na cidade.

Segundo a corporação, os agentes foram informados por funcionários de um posto de saúde sobre a tentativa de utilização de uma receita médica falsificada em uma farmácia local. Ao chegarem ao local, identificaram um casal que tentava efetivar o documento falso. Eles indicaram o responsável pela emissão da receita.

A polícia então se dirigiu até a residência do suspeito, onde foi encontrado grande material relacionado à falsificação de documentos médicos, incluindo receitas em branco e carimbos de profissionais de saúde. O suspeito confessou que produzia esses documentos há cerca de dez anos.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram detidos e encaminhados à delegacia, onde a prisão em flagrante foi confirmada.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para denunciar crimes e contribuir para a segurança na cidade.

Foto: Divulgação