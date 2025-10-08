Carne, queijo, azeite e chinelo: Mulher é detida por furto em supermercado no Centro de Barra Mansa

Uma mulher de 44 anos foi detida nesta quarta-feira (dia 8) após ser flagrada furtando produtos em um supermercado localizado na Avenida Doutor Francisco Vilela de Andrade Neto, no Centro de Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 14h45, durante patrulhamento da equipe do programa Bairro Presente do 28º BPM.

Segundo a polícia, a guarnição foi acionada pelo estabelecimento comercial, que informou que a suspeita havia sido surpreendida fora do supermercado com os produtos subtraídos. Entre os itens recuperados estavam carne, queijo mussarela, leite, azeite e um chinelo.

A mulher foi conduzida à 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu presa.

Foto: Divulgação/Polícia Militar