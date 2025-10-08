Médicos da rede pública de VR afirmam que prefeito Neto desrespeitou vereadora ao defender a categoria durante reunião na Prefeitura

Os médicos da Atenção Básica da rede pública de Volta Redonda divulgaram, na tarde desta quarta-feira (dia 8), uma nota de solidariedade à vereadora Gisele Klinger (PSB), após o episódio ocorrido na manhã de hoje, na sede da Prefeitura. No documento, o grupo afirma que a parlamentar foi “desrespeitada e ofendida” pelo prefeito Neto (PP) ao defender os profissionais diante do corte unilateral de 25% nos salários da categoria.

Segundo o texto, a postura da vereadora foi considerada “firme e corajosa”, representando não apenas a luta dos médicos, mas também o direito da população “de ter uma Atenção Básica valorizada, fortalecida e de qualidade”.

A nota também lamenta o que chama de “resposta marcada por agressividade e desqualificação”, sobretudo dirigida “a uma voz feminina no espaço político”. Os profissionais destacam que o episódio reforça a necessidade de combater toda forma de violência política de gênero e de reafirmar a importância da participação das mulheres na defesa de causas coletivas.

“Reiteramos nosso apoio à vereadora Gisele Klinger e reafirmamos nosso compromisso com a saúde da população de Volta Redonda. A luta por condições dignas de trabalho e por uma remuneração justa é também uma luta pela qualidade da assistência que oferecemos a cada paciente”, diz o documento, assinado pelos médicos da Atenção Básica de Volta Redonda.

A manifestação ocorre horas após a categoria ter apresentado ao prefeito Neto um documento com três propostas para evitar a redução salarial, entregue na manhã desta quarta-feira, no Palácio 17 de Julho.